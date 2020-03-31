Источник: Исландские игроки ЦСКА улетели на родину

Исландские игроки московского ЦСКА Арнор Сигурдссон и Хердур Магнуссон вернулись на родину.

Источник: ПФК ЦСКА

Об этом сообщает telegram-канал "Экспорт".



В московском клубе предоставили выходные игрокам до 1 мая.



Напомним, чемпионат России официально приостановлен до 10 апреля. Такое решение было принято из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в мире, и России. В стране зафиксировано свыше 2000 случаев заболевания.