"Все клубы несут колоссальные убытки. Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему чемпионату.
Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца снова находятся в отпуске, а потом мы должны снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат – я не знаю, как мы будем все это проводить.
То, что мы сейчас кулуарно слышим, нас не устраивает. Закончить этот чемпионат и сразу начать следующий – это не то, что многие ожидают", — сказал Айдамиров.
Ранее стало известно, что в грозненском клубе зафиксировали курс валюты для выплаты футболистам.
После 22-х туров "Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Игоря Шалимова набрала 20 очков.
Сегодня было официально объявлено о продолжении приостановки российской Премьер-лиги по причине распространения вируса COVID-19 до 31-го мая.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Ахмата": если коронавирус - это форс-мажор, то надо закончить чемпионат
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал приостановку сезона РПЛ до 31-го ма по причине распространение коронавируса.
Фото: ФК "Ахмат"
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