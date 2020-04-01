Кокорин порекомендовал на карантине посмотреть фильм "Тайны Коко". Заболотный - "Я - легенда"

Боролись с собой, как могли, но без шуток тяжело. Вот вам небольшая киноподборка на вечер 1 апреля. Тем более, что смотреть фильмы сейчас модно.#ПервоеАпреля #ПокаДома #КиноНаКарантине pic.twitter.com/0pbEDXYlrw