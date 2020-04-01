Кокорин порекомендовал на карантине посмотреть фильм "Тайны Коко". Заболотный - "Я - легенда"

Боролись с собой, как могли, но без шуток тяжело. Вот вам небольшая киноподборка на вечер 1 апреля. Тем более, что смотреть фильмы сейчас модно.#ПервоеАпреля #ПокаДома #КиноНаКарантине pic.twitter.com/0pbEDXYlrw— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) April 1, 2020
Французский новичок сочинцев Адиль Рами порекомендовал посмотреть фильм "Спасатели Малибу".
Нападающий Антон Заболотный остановил свой выбор на киноленте "Я - легенда".
Иван Новосельцев и Никита Калугин выбрали советский фильм "Служебный роман", а нападающий Александр Кокорин предложил болельщикам посмотреть "Тайны Коко".
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Владимира Федотова 24 очка.
Сегодня стало известно, что сезон РПЛ продолжит оставаться на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавируса.