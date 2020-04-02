Доменико Тедеско возглавил московский "Спартак" осенью прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова. Контракт 34-летнего немца рассчитан до 2022-го года.
- Если говорить о современном чемпионате России, то с новыми стадионами, построенными к чемпионату мира, все очень круто. В Германии у клубов второй и третьей Бундеслиги тоже отличная инфраструктура. Думаю, это лучшие футбольные вторая и третья лиги в мире.
Может, Англия может посоперничать. Большие стадионы, множество болельщиков. 20-25 тысяч для второй и третьей лиги – совершенно нормально. В России вторая лига, где играет наш "Спартак-2", – это, возможно, такой микс третьей и четвертой лиг Германии, – приводит слова Урванчки Sport24.
Чемпионат мира по футболу в России прошел на 12 стадионах в 11 городах. Общая посещаемость игр составила 3 031 768 зрителей.
Тренер вратарей "Спартака": вторая лига России - микс третьей и четвертой лиг Германии
Тренер голкиперов московского "Спартака" Макс Урванчки поделился мнением о стадионах России, Германии и Англии.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!