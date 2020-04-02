В сегодняшнем видео на youtube-канале Уткин послал Дзюбу на три буквы.
- Вы знаете, тут, как говорится, каждый сверчок знай свой шесток. Это очень важно. Всем по справедливости. Если бы я прочитал Дзюбе стихи, это было бы гораздо более серьезным оскорблением. Получилось бы, что я рассчитываю, что он их поймет. То скандирование с трибун, которое Дзюба воспринял ближе всего к сердцу, оно даже не зарифмовано, понимаете? Он не воспринмает, видимо, рифму. Ну что здесь поделать. Я всего лишь стараюсь быть доходчивым, - заявил Уткин.
Напомним, ранее Дзюба в диалоге с Тиной Канделаки заявил, что Уткин в наглую пытается поднять хайп на нём и Канделаки. Форвард считает, что Уткин с момента телевизионной версии "Футбольного клуба" настолько деградировал, что теперь комментирует в кафе и на вокзале.
Оскорбления, про которые говорит Уткин, скандировались в адрес Дзюбы в матче сборной России и Сан-Марино в ноябре 2019 года.
Уткин объяснил, почему послал Дзюбу
Футбольный блогер Василий Уткин на стриме объяснил причину слов в адрес нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: ЛФК "Эгриси"
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