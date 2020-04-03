Об этом сообщил спортивный журналист Сергей Егоров.
23-летний Соболев был арендован москвичами зимой у "Крыльев Советов". По сведениям источника, сумма трансфера составит 5 млн евро
В трёх матчах за новый клуб в Премьер-лиге он отдал голевую передачу. В "Крыльях Советов" за полсезона футболист забил 10 голов в Премьер-лиге.
Егоров: "Спартак" выкупит трансфер Соболева
Нападающий "Спартака" Александр Соболев продолжит выступление в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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