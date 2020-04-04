- Стогниенко нравится. Розанов всегда нравился. У меня всегда на первом месте был и остается еще с 1990-х годов, когда Англию комментировал, это Елагин. С этим голосом футбол приятно смотреть. Он комментирует футбол, а не то, какая температура на поле, какая погода была вчера или то, что футболист делал на неделе. Он комментирует то, что происходит на поле — это интересно всегда, - рассказал Евсеев.
Ранее Евсеев назвал качества, которые он хочет видеть в журналистах, а также рассказал, что если бы ему предложили выбрать одного футболиста РПЛ, чтобы усилить "Уфу", он бы выбрал Азмуна.
В нынешнем сезоне "Уфа" занимает занимает девятую строчку турнирной таблицы с 27 очками.
Евсеев назвал любимых комментаторов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев назвал тройку комментаторов, которых он любит слушать.
Фото: Global Look Press
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