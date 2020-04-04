Cтарфельт на частном самолете залетел в Москву, чтобы вывезти Ларссона в Швецию

Защитник "Рубина" Карл Старфельт забрал на самолете нападающего " Спартака " Джордана Ларссона.

Фото: ФК "Спартак"

Об этом сообщает Aftonbladet.



Шведские легионеры РПЛ только в конце этой недели смогли вылететь из России на частных самолётах. Старфельт вывез Ларссона, а шведские игроки "Краснодара" Маркус Берг, Кристофер Олссон и Виктор Классон улетели на другом самолёте.



Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.