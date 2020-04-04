Cтарфельт на частном самолете залетел в Москву, чтобы вывезти Ларссона в Швецию

Защитник "Рубина" Карл Старфельт забрал на самолете нападающего "Спартака" Джордана Ларссона.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает Aftonbladet.

Шведские легионеры РПЛ только в конце этой недели смогли вылететь из России на частных самолётах. Старфельт вывез Ларссона, а шведские игроки "Краснодара" Маркус Берг, Кристофер Олссон и Виктор Классон улетели на другом самолёте.

Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рубин Спартак Старфельт Ларссон
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Экс-тренер "Спартака" подаст в суд на "Жилину" из-за увольнения в связи с расформированием клуба
Владельцу "Спартака" Федуну исполнилось 64 года
Кайл Уокер нарушил правила самоизоляции, вызвав к себе на дом проституток 1
Слуцкий: я беспокоюсь за маму в связи с вирусом
Cтарфельт на частном самолете залетел в Москву, чтобы вывезти Ларссона в Швецию
Крал: мы прошли серьезную подготовку на сборах. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы
Гацкан объяснил, почему не сумел попасть в основной состав "Спартака"
Евсеев - о своей собаке: играет в футбол как настольный, так и на воздухе
Источник: игроки "Баварии" возобновят тренировки на базе 6 апреля
Гацкан: игроки "Крыльев" согласны на понижение зарплаты, но не на 40% 4
УЕФА: Лига чемпионов и Лига Европы должны быть закончены до 3 августа
Источник: "Севилья" предложит контракт Шакири, которым интересовался ЦСКА 1
"Если бы у всех ваших клубов были такие руководители, футбол в России развивался бы быстрее". Варга - про Гинера 4
Мамаев: проснулся в поту. Приснилось, что я опять попал в колонию 6
Лучшие легионеры РПЛ. Халк: самый крутой, яркий и скандальный трансфер в истории российского футбола 3
Петраков - о Сёмине: какой еще тренер нужен для российской команды? 1
Канделаки: Бузова богаче Тарасова 5
Бистрович: приехала девушка, поэтому мне действительно нескучно
Быстров: после матчей "Спартака" прилетал в Питер праздновать чемпионство "Зенита" 5
Мамаев: не скажу, что вспоминать тюрьму неприятно. Я сделал там глобальные выводы для себя 3
Варга: сохранился ли интерес "Кристал Пэлас" к Чалову? Конечно
"Грёбаный нацист!" Зозуля помог больнице в Альбасете, но не все фанаты это оценили 2
Аршавин высказал мнение, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать 1
"Колхозник из Калтана". Слуцкий ответил на шутку Головина
Слуцкий: в том, что Рамос знает Смолова нет ничего удивительного
Защитник "Локо" Магкеев: Семин может опустить на землю одним взглядом
Филипп: я стремлюсь стать лидером "Динамо"
Шунин ответил на вопрос, когда "Динамо" станет чемпионом 2
Слуцкий: 5-7 русских игроков готовы ехать в топ-лигу, но никто их не зовет 2
Шунич: очень жаль, что проиграли "Спартаку". Именно "Спартаку"... 1
Все новости