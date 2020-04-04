Об этом сообщает Aftonbladet.
Шведские легионеры РПЛ только в конце этой недели смогли вылететь из России на частных самолётах. Старфельт вывез Ларссона, а шведские игроки "Краснодара" Маркус Берг, Кристофер Олссон и Виктор Классон улетели на другом самолёте.
Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Cтарфельт на частном самолете залетел в Москву, чтобы вывезти Ларссона в Швецию
Защитник "Рубина" Карл Старфельт забрал на самолете нападающего "Спартака" Джордана Ларссона.
Фото: ФК "Спартак"
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