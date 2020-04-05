После 22-х туров "Динамо" располагается на шестой строчке.
В текущем сезоне Шиманьски забил гол и сделал ассист в рамках 21-й встречи.
- Мне кажется, у "Динамо" отличные перспективы. Крутой стадион, хорошая армия болельщиков, которые поддерживали нас даже во Владивостоке, куда мы летели 12 часов. То, что мы смогли выбраться из сложной ситуации и поднялись на шестое место, которое может вывести клуб в Европу, говорит о потенциале нашего состава и силе тренерского штаба. Так что, думаю, да, всё будет хорошо, надо только идти шаг за шагом в выбранном направлении.
Уверен, что значительное повышение результатов и статуса команды возможно уже в следующем сезоне, - приводит пресс-служба слова футболиста.
Шиманьски: у "Динамо" отличные перспективы. Повышение статуса команды возможно уже в следующем сезоне
Хавбек бело-голубых Себастьян Шиманьски оценил возможности нынешнего состава и тренерского штаба московской команды.
Фото: ФК "Динамо"
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