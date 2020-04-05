- У каждого тренера есть собственное понимание и вкус футбола. Леонид Слуцкий еще со времен ЦСКА привык играть с позиции силы, имея в составе сильных футболистов. Не изменился он и в Казани. Леонид очень умный специалист и уверен, что он сможет правильно наладить баланс между обороной и атакой, который позволит стабильно набирать очки. Конечно, хотелось бы видеть этого тренера в клубе, входящем в пятерку сильнейших в РПЛ. Там он был бы более полезен и смотрелся бы куда органичней, — цитирует Игнатьева "Московский комсомолец".
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" во время зимней паузы текущего сезона. За 3 матча под его руководством в активе казанского клуба 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. "Рубин" после 22-х туров находится на 14-й строчке РПЛ.
Напомним, текущий сезон российской Премьер-лиги ушел на паузу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Чемпионат возобновится не раньше 31 мая.
Игнатьев: Слуцкий был бы полезен для клуба из первой пятерки
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах Леонида Слуцкого в казанском "Рубине".
Фото: Sportbox
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