Все итальянские клубы согласились на понижение заработной платы

Все клубы итальянской Серии А согласились на понижение заработных плат футболистов.

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Это решение было озвучено в официальном заявлении лиги.



Сообщается, что зарплаты будут снижены на треть, если игроки останутся без работы при досрочном завершении сезона, или на 1/6, если оставшиеся матчи чемпионата удастся доиграть.



После 26-ти туров в турнирной таблице итальянской Серии А лидирует туринский "Ювентус", набравший 63 очка.



По актуальным данным в Италии (центре распространения коронавируса в Европе) зарегистрировано более 128 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 887 человек погибло. 21 815 человек выздоровел.



Общее число зараженных в мире превысило 1 289 000 человек. Более 70 000 человек погибло.