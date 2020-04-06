Рами поразился природе в Сочи

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами был удивлен разносторонностью природы в городе.

Фото: ПФК "Сочи"

- Сочи меня удивил, это действительно очень красивый город. Он меня даже поразил, потому что здесь есть море и заснеженные горы в 30 минутах езды друг от друга. Город красивый, стадион тоже очень хороший, - цитирует футболиста RMC.



Напомним, 34-летний чемпион мира пополнил состав "Сочи" в зимнее трансферное окно, но так и не сумел сыграть за команду ни матча из-за приостановки чемпионата.