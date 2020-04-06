По словам тренера, зарплаты в российском топ-клубе и команды из нижней части турнирной таблицы имеют слишком большую разницу.
- Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я извиняюсь за такую терминологию. У футболистов "Зенита", если мы посмотрим, зарплаты какие? Довольно серьезные. У "Спартака"…
Если ты получил в "Тамбове" 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Не нужно под одну гребенку футболистов "Тамбова", "Уфы" и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов, - приводит слова тренера "Правда.ру".
Ранее стало известно, что многие футбольные команды Европы, в том числе и ряд клубов РПЛ, пошли на сокращение зарплат футболистов.
Сергей Юран возглавил подмосковный клуб в этом году. Ранее "Химки" тренировал Андрей Талалаев.
На данный момент российская Премьер-лига, как и большинство европейских футбольных чемпионатов, на паузе из-за пандемии коронавируса. Сезон планируется возобновить не ранее 31 мая.
Юран - о сокращении зарплат: если ты получил в "Тамбове" 200 тысяч рублей, проблематично месяц прожить
Наставник футбольного клуба "Химки" Сергей Юран выступил против повсеместного сокращения зарплат футболистов.
Фото: Sportbox
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