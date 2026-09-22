Форвард "Спартака" Угальде ответил, намерен ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ

- У меня в голове нет конкретного числа голов, которое я для себя определил, чтобы забить. Для меня самое главное — успех команды.
Если я забиваю гол при этом, то хорошо. Но если у меня не было шансов и не получилось забить, то что поделать. Главное — идти от матча к матчу и пытаться забивать, - приводит слова Угальде "Матч ТВ".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" в чемпионате России девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Напомним, что костариканец становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/25, тогда он забил 17 мячей.
После девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.