Оздоев оценил текущие результаты "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев оценил результаты команды.

Фото: ФК "Краснодар"

- Это хороший результат, в первую очередь. Конечно, хотелось девять побед из девяти. Но это футбол, тут ничего не поделаешь.