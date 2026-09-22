Оздоев оценил текущие результаты "Краснодара"

- Это хороший результат, в первую очередь. Конечно, хотелось девять побед из девяти. Но это футбол, тут ничего не поделаешь.
Соперники пытаются отобрать очки, они против нас играют более мотивированно, чем с командами рангом ниже. С командами такого же уровня, как они, они пытаются играть в более открытый футбол, а с нами получается много единоборств, борьбы, длинных передач, - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".
Напомним, что в последних трех матчах Российской Премьер-Лиги "Краснодара" три раза кряду сыграл вничью - "быки" разделили очки с "Оренбургом" (0:0, "Акроном" (1:1) и "Крыльями Советов" (2:2). После девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.
Магомед Оздоев перешел в стан южан летом текущего года на правах свободного агента, всего он провел за "быков" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.