Беленов ответил, входит ли Сафонов в топ-3 голкиперов мира

- Если судить по прошедшему сезону, то Матвей входит даже не в топ-10, а в топ-5 как минимум.
Может быть, и в топ-3. Он проделал суперскую работу, выиграл два финала. Против "Баварии" были просто сумасшедшие матчи, - приводит слова Беленова "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу года. Напомним, что по итогам прошлого сезона россиянин стал основным голкипером парижан и выиграл с командой Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок.
Обладатель награды станет известен 26 октября, в Лондоне, на церемонии вручении "Золотого мяча".