Беленов ответил, входит ли Сафонов в топ-3 голкиперов мира

Голкипер "Уфы" Александр Беленов оценил игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Фото: ФК "ПСЖ"

- Если судить по прошедшему сезону, то Матвей входит даже не в топ-10, а в топ-5 как минимум.