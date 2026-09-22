Беленов ответил, входит ли Сафонов в топ-3 голкиперов мира

Голкипер "Уфы" Александр Беленов оценил игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам Беленова, Сафонов, возможно, входит в тройку лучших голкиперов мира.

- Если судить по прошедшему сезону, то Матвей входит даже не в топ-10, а в топ-5 как минимум.

Может быть, и в топ-3. Он проделал суперскую работу, выиграл два финала. Против "Баварии" были просто сумасшедшие матчи, - приводит слова Беленова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу года. Напомним, что по итогам прошлого сезона россиянин стал основным голкипером парижан и выиграл с командой Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок.

Обладатель награды станет известен 26 октября, в Лондоне, на церемонии вручении "Золотого мяча".

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