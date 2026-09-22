Тюкавин ответил, готов ли он вести переговоры с европейскими клубами

— Готов ли ты вести переговоры с европейскими клубами зимой или следующим летом?
— Готовлюсь. Надо выкладываться на поле, приносить пользу команде и забивать. Тогда возможно заметят, - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. Рыночная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года. На счету нападающего также девять матчей в составе сборной России и два забитых гола.