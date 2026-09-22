Кирьяков оценил игру Карпукаса: попал в "Зенит" не в лучший период

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков оценил игру Артема Карпукаса за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кирьякова, Карпукас попал в "Зенит" не в лучший период и в "Зените" ему будет сложнее чем в "Локо".

- Карпукас попал в "Зенит" не в лучший период, когда команда действовала не так эффективно. Он перешёл из кризисного клуба, который имеет проблемы, можно сказать, психологически выдохнул и, наверное, думал, что здесь будет полегче.
Но считаю, что в "Зените" ему будет играть вдвойне тяжелее. Тем более давление намного больше, чем в "Локомотиве", всё-таки мы привыкли видеть "Зенит" во главе турнирной таблицы, - приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 5,2 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

По итогам девяти сыгранных туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранынми очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.

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