Кирьяков оценил игру Карпукаса: попал в "Зенит" не в лучший период

- Карпукас попал в "Зенит" не в лучший период, когда команда действовала не так эффективно. Он перешёл из кризисного клуба, который имеет проблемы, можно сказать, психологически выдохнул и, наверное, думал, что здесь будет полегче.
Но считаю, что в "Зените" ему будет играть вдвойне тяжелее. Тем более давление намного больше, чем в "Локомотиве", всё-таки мы привыкли видеть "Зенит" во главе турнирной таблицы, - приводит слова Кирьякова "Чемпионат".
Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 5,2 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
По итогам девяти сыгранных туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранынми очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.