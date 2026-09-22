Сафонов отреагировал на попадание в число номинантов на премию лучшему голкиперу мира

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов прокомментировал попадание в число номинантов на премию лучшему вратарю мира.
Фото: Global Look Press
По словам Сафонова, это результат его работы и для него это важно.

- Для меня это результат моей работы, проведённой за последний год. 100% это просто тяжёлая работа. И для меня важно…
Не скажу, что важно, что оценили. Это важно видеть, что есть плоды у того, чем я живу и что делаю, - сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Ранее стало известно, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу года. Напомним, что по итогам прошлого сезона россиянин стал основным голкипером парижан и выиграл с командой Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок. Россиянин выступает за французский клуб с лета 2024 года.

Обладатель награды станет известен 26 октября, в Лондоне, на церемонии вручении "Золотого мяча".

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