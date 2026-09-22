Аршавин согласился с теми, кто называет его "колхозником": отчасти да
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что его совершенно не задевает прозвище "колхозник", и даже отчасти согласился с такой характеристикой.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Аршавин рассказал, что спокойно относится к комментариям окружающих о своем стиле и внешнем виде. На вопрос о том, цепляет ли его, когда люди называют его "колхозником", экс-футболист ответил отрицательно.
Более того, бывший игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" признал, что отчасти считает такую характеристику справедливой.
"Отчасти да. Питерский колхозник. С трущоб", — заявил Аршавин.