Хомуха: Соболев в 7 раз лучше и полезнее Аугусто

Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха раскритиковал эффективность Фелипе Аугусто и заявил, что Александр Соболев значительно превосходит бразильца.
Фото: ФК "Зенит"
Аугусто перешел в "Зенит" за €15 млн. В 13 матчах за петербургскую команду во всех турнирах 22-летний форвард отметился одним забитым мячом. Хомуха считает, что для оценки нападающего в первую очередь необходимо смотреть на его голы.

"Нападающего судят по голам. У Аугусто всего один гол. У Соболева их семь, если мы говорим про РПЛ. Вот и весь ответ — Соболев в семь раз лучше и полезнее Аугусто в РПЛ", — заявил Хомуха.

Экс-футболист также обратил внимание на трансферную политику "Зенита", который в последнее время потратил крупные суммы на приобретение легионеров.

"За последнее время "Зенит" потратил на трансферы большие суммы. В прошлом сезоне Жерсон, в этом — Аугусто. Трансферы "Краснодара" более успешные и эффективнее в последнее время", — добавил Хомуха.

Источник: Metaratings

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