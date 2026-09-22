Хомуха: Соболев в 7 раз лучше и полезнее Аугусто

"Нападающего судят по голам. У Аугусто всего один гол. У Соболева их семь, если мы говорим про РПЛ. Вот и весь ответ — Соболев в семь раз лучше и полезнее Аугусто в РПЛ", — заявил Хомуха.
Экс-футболист также обратил внимание на трансферную политику "Зенита", который в последнее время потратил крупные суммы на приобретение легионеров.
"За последнее время "Зенит" потратил на трансферы большие суммы. В прошлом сезоне Жерсон, в этом — Аугусто. Трансферы "Краснодара" более успешные и эффективнее в последнее время", — добавил Хомуха.
Источник: Metaratings