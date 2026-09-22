Талалаев поддержал российского тренера: играют в интересный футбол, но нет набора очков

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о работе Олега Василенко.
Фото: ФК "Факел"
По словам Талалаева, "Факел" играет в интересный футбол, но не набирает очки.

- "Факел" всегда был боевитой командой, но при этом не всегда играл в интересный футбол.
Сейчас вроде бы и боевитость осталась, и в футбол интересный играют, но набора очков нет.

Поэтому хочется поддержать Олега Василенко, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Олег Василенко является главным тренером "Факела" с сентября прошлого года, под его руководством воронежцы заняли второе место в Первой Лиге по итогам прошлого сезона и напрямую вышли в РПЛ. Ранее появилась информация, что специалиста в ближайшее время могут отправить в отставку.

После девяти сыгранных туров команда располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками в своем активе.

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