Агент Азмуна рассказал, может ли нападающий сыграть против сборной России

Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы форварда сборной Ирана Сердара Азмуна, ответил, может ли форвард сыграть со сборной России.
Фото: Glolbal Look Press
По словам агента, очень вероятно, что Азмун сыграет с Россией.

- Азмун вернулся в сборную Ирана и приедет на матч со сборной России.
Очень вероятно, что он выйдет в основном составе на эту игру, - приводит слова Хагитали Sport24.

Напомним, что Сердар Азмун не вызывался в сборную Ирана с марта 2025 года и пропустил чемпионат мира-2026. Экс-нападающий "Зенита" получил вызов в национальную команду в сентябре текущего года - напомним, что 29 сентября Иран сыграет со сборной России, товарищеская встреча пройдет в Казани. На данный момент Азмун выступает за "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.

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