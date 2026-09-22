Агент Азмуна рассказал, может ли нападающий сыграть против сборной России

- Азмун вернулся в сборную Ирана и приедет на матч со сборной России.
Очень вероятно, что он выйдет в основном составе на эту игру, - приводит слова Хагитали Sport24.
Напомним, что Сердар Азмун не вызывался в сборную Ирана с марта 2025 года и пропустил чемпионат мира-2026. Экс-нападающий "Зенита" получил вызов в национальную команду в сентябре текущего года - напомним, что 29 сентября Иран сыграет со сборной России, товарищеская встреча пройдет в Казани. На данный момент Азмун выступает за "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.