Сафонов видит особую миссию в своем переходе в "ПСЖ": показать всем, что все возможно

"В моем переходе из российского футбола была, наверное, какая-то миссия, которую я достойно выполнял и выполняю до сих пор — показать всем, что все возможно. Из академии "Краснодара" дойти до больших клубов, до Лиги чемпионов — все возможно", — заявил Сафонов.
До переезда во Францию вратарь выступал за "Краснодар", воспитанником которого является. В составе "ПСЖ" россиянин завоевал девять трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Франции.
Источник: YouTube-канал сборной России по футболу