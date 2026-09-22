Сафонов видит особую миссию в своем переходе в "ПСЖ": показать всем, что все возможно

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов считает, что своим путем от академии "Краснодара" до побед в Лиге чемпионов может доказать российским футболистам возможность добиться успеха в Европе.
Фото: Franco Arland / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Сафонов допустил, что его переход из "Краснодара" в "ПСЖ" несет особый смысл. Голкипер считает важным на собственном примере показать, что воспитанник российского клуба способен добраться до высшего уровня европейского футбола.

"В моем переходе из российского футбола была, наверное, какая-то миссия, которую я достойно выполнял и выполняю до сих пор — показать всем, что все возможно. Из академии "Краснодара" дойти до больших клубов, до Лиги чемпионов — все возможно", — заявил Сафонов.

До переезда во Францию вратарь выступал за "Краснодар", воспитанником которого является. В составе "ПСЖ" россиянин завоевал девять трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Франции.

Источник: YouTube-канал сборной России по футболу

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