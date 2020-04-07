Об этом сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, у лиги есть четыре варианта.
Первый. Сезон возобновится 3 июня матчем 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал". 7 июня пройдёт 23-й тур чемпионата России, 30-й тур - 26 июля. Следующий сезон возобновится 7 августа матчем за Суперкубок страны. 9 августа начнётся чемпионат России. Последний тур перед зимним перерывом будет сыгран 13 декабря. 16 мая 2021 года - 30-й тур, 23 мая 2021 года - финал Кубка России.
Второй. Сезон возобновится в те же сроки, что и по первому варианту. Сезон закончится 12 июля, а следующий стартует 9 августа. Всё остальное по новому сезону такое же, как и в первом варианте.
Третий. 23-тур также состоится 7 июня, 30-й тур - 12 июля. 26 июля начнётся сезон 2020/21. Завершится - 16 мая.
Четвертый. Матч "Шинник" - "Урал" пройдёт 8 июля, возобновится сезон 12 июля. 30-й тур будет сыгран 16 августа. 30 августа начнётся новый сезон. Последние матчи перед паузой пройдут 20 декабря. 30-й тур - 16 мая.
В РПЛ рассматривают четыре варианта календаря. Матчи могут пройти 20 декабря
В Российской Премьер-лиге обдумывают вариант возобновления нынешнего сезона и проведения следующего.
Источник: getty images
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