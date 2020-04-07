Несмотря на падение цен на нефть и ослабление российской валюты, россиян в этом году в нем прибавилось — 102 человека против 100 в 2019-м. Несколько людей из списка имеют прямое отношение к футболу.
Десятку рейтинга замкнул владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович. Его состояние оценивается в 11,3 млрд долларов.
На 13-й строчке рейтинга экс-владелец махачкалинского "Анжи" Сулейман Керимов, 10 млрд долларов.
Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев, имея состояние на сумму 6,6 млрд долларов, расположился на 17-й строчке.
Замкнул второй десяток владелец московского "Спартака"Леонид Федун. Состояние вице-президента "Лукойла" оценивается в 6,4 млрд долларов.
Абрамович, Рыболовлев, Федун в двадцатке миллиардеров "Forbes"
Известный журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.
Фото: РГ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!