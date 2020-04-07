Абрамович, Рыболовлев, Федун в двадцатке миллиардеров "Forbes"

Известный журнал Forbes опубликовал 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.
Фото: РГ
Несмотря на падение цен на нефть и ослабление российской валюты, россиян в этом году в нем прибавилось — 102 человека против 100 в 2019-м. Несколько людей из списка имеют прямое отношение к футболу.

Десятку рейтинга замкнул владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович. Его состояние оценивается в 11,3 млрд долларов.

На 13-й строчке рейтинга экс-владелец махачкалинского "Анжи" Сулейман Керимов, 10 млрд долларов.

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев, имея состояние на сумму 6,6 млрд долларов, расположился на 17-й строчке.

Замкнул второй десяток владелец московского "Спартака"Леонид Федун. Состояние вице-президента "Лукойла" оценивается в 6,4 млрд долларов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Федун Рыболовлев Керимов Абрамович Спартак Монако Челси Анжи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Блаттер рассказал о политическом вмешательстве, из-за которого в США не состоится ЧМ-2022
Юристы уверены, что обвинения со стороны США в даче взятки ФИФА доказать практически невозможно
"Реал" не планирует возвращать Роналду
Вратарь "Смолевичей" Фильцов: здоровье людей важнее, чемпионат нужно приостановить
Абрамович, Рыболовлев, Федун в двадцатке миллиардеров "Forbes"
Источник: на сокращение зарплаты в "Уфе" согласились только Круговой и Беленов 5
Игорю Акинфееву – 34! Как начинал лучший вратарь в истории России
Касильяс: я бы хотел вернуться в "Реал"
АПЛ, возможно, не возобновит текущий сезон
Коноплянка: болею за Черышева. Хочу, чтобы он взял Ла Лигу
Нолито поделился своим главным впечатлением от России
Нолито: Смолов - сильный форвард, Головин может стать игроком экстра-класса
Роналдиньо освободили из тюрьмы в Парагвае 1
Кравец: российский чемпионат сильнее украинского. У них в стране нет проблем с войной 6
Дюпин: "Рубин" поставил перед фактом, что выдадут 50% зарплаты
Вратарь "Локомотива": у нас хотят урезать зарплаты, футболисты не хотят 1
"Челси" и "Арсенал" заинтересованы в приобретении Джерома Боатенга
Агент Лепсая: чемпионат можно доиграть в Краснодарском крае
Коновалов: у Слуцкого богатый опыт, но у меня не было проблем с Шароновым
Коновалов - о коронавирусе: не исключаю, что масштабы преувеличены. Люди умирают и от других болезней
Малафеев рассказал, как коронавирус повлиял на его бизнес
Шахматист Карякин: "Спартаку" не хватает успешного менеджера или тренера 2
"Сейчас тяжелое время. Нам нужно перетерпеть". Байрамян - о коронавирусе
Чемпионат Нидерландов могут возобновить 19-го июня
"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения, опубликовав нарезку его сейвов (видео)
"Нужно разговаривать не так, как это делает Кикнадзе". Рабинер - о переговорах о снижении зарплат в "Локо" 1
ФИФА перенесёт сроки трансферных окон
Источник: разница в пожеланиях Семака и предложении по новому контракту - 1 млн евро 8
Нани заявил, что Роналду - лучший игрок всех времен
"Дальнобойщик-лох". Слуцкий прокомментировал приезд Игнатьева в Ростов-на-Дону 5
Все новости