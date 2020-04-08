Кутателадзе - о победе над Дзюбой: рад, что оправдал доверие "Спартака". Финал есть финал

Нападающий "Спартака" Николоз Кутателадзе прокомментировал победу над Артёмом Дзюбой в кибертурнире по PES 2020.
Фото: ФК "Спартак"
"Самые тяжелые матчи в Самой быстрой лиге – против "Армейцев" и Дзюбы. Против ЦСКА всегда принципиально, не знаю, там в пинг-понг или гольф, как только я перешел в "Спартак", мне объяснили, насколько важно их обыгрывать. Так что даже несмотря на то, что это киберфутбол, очень приятно.

Финал – это финал, даже в PlayStation. К тому же, Дзюба – друг Ананидзе, я даже звонил Жано сегодня. Он посмеялся, сказал, что хочет, чтобы "Спартак" выиграл. Очень рад, что по сумме двух матчей я победил и оправдал доверие клуба", — цитирует Кутателадзе Sports.ru.

Сегодня Николос Кутателадзе, представляющий "Спартак", обыграл в двухматчевом Суперфинале Артёма Дзюбу, защищающего цвета "Зенита", с общим счётом 5:3. Подробнее об игре вы можете прочитать здесь.

Николос Кутателадзе присоединился к московскому "Спартаку" летом 2019-го года на правах свободного агента. Ранее нападающий принадлежал махачкалинскому "Анжи", а до этого находился в молодёжной команде "ПСЖ".

В нынешнем сезоне 19-летний грузинский форвард забил 4 гола и отдал две результативные передачи в 15-ти матчах за "Спартак" в Молодёжном первенстве. Также Кутателадзе принял участие в двух играх ФНЛ в составе "Спартака-2".


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Теги: Спартак Кутателадзе Зенит Дзюба
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