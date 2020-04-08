"Сезон РПЛ нужно доигрывать. Новый сезон можно начать в сентябре. Мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.
Игра без болельщиков? Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. А так неприятно, конечно, мы же играем для них.
Валерий Газаев заявил, что при остановке чемпионата отдавать золоту "Зениту" нельзя? Если "Зенит" сейчас на первом месте - почему нет? - приводит слова Евсеева "Sport24".
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.
На данный момент лидирующую строчку таблицы занимает петербургский "Зенит". В его активе 50 очков. Также в тройку лидеров входят "Локомотив" и "Краснодар".
На сегодняшний день в России зарегистрировано 10131 случаев заболевания COVID-19 (1459 за последние сутки). 698 человек выздоровело, умерло 76.
Евсеев: сезон РПЛ нужно доиграть. Если нет - то чемпионом сделать "Зенит"
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев заявил, что чемпионат России по футболу необходимо доиграть, в противном случае - отдать чемпионство "Зениту".
Фото: Чемпионат
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