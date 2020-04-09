Быстров оказался в "Спартаке" в 2005 году, но по его словам, играть в красно-белой форме он мог и раньше.
- Мог перейти при Петржеле. Предлагали меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, отдать в "Спартак" оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент "Спартака", Червиченко, да?
Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация – мне сказали, что я не нужен. Вот и все, - цитирует экс-футболиста Bobsoccer.
36-летний Быстров выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год. Затем он вновь перешёл в "Зенит", а после продолжил свою карьеру в "Анжи", "Краснодаре" и "Тосно", где завершил карьеру в 2018 году.
35-летний Денисов выступал за "Зенит" с 2002 по 2013 год. Также он играл за "Анжи", "Динамо" и "Локомотив", завершив карьеру в московском клубе в 2019 году.
38-летний Аршавин за свою карьеру поиграл за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".
Быстров рассказал, что мог перейти в "Спартак" вместе с Аршавиным и Денисовым
Фото: Getty Images
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