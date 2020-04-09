"Организовывать связь в команде не считаю нужным, у нас все построено на доверии. Потом посмотрим, кто и как работал во время карантина. Все будет видно на поле. Есть ли предположения, кто как работает? Есть, но озвучивать не буду", - цитирует Радимова "Радио Зенит".
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского.
На сегодняшний день известно об 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Из них погибло 93 тысячи, а выздоровело 349 тысяч. Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек.
Радимов: организовывать связь в команде не считаю нужным, у нас все построено на доверии
Главный тренер второй команды "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что в команде не следят за тем, тренируются ли игроки в домашних условиях на карантине.
Фото: ФК "Зенит"
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