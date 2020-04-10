По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат", — цитирует Рубашко "Чемпионат".
Напомним, что Александр Кокорин перешёл в "Сочи" в зимнее ТО на правах аренды до конца сезона. Сам футболист рассказывал, что договорился с руководством клуба о выплате всей зарплаты авансом.
Ранее стало известно, что футболисты "Сочи" пошли на 50-процентное снижение зарплаты в период паузы в РПЛ. Такая же мера была принята во многих российских клубах, в том числе в "Зените" и "Спартаке".
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Владимира Федотова набрали 22 очка.
Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.
Кокорин вернет часть своих денег "Сочи" из-за сокращения зарплат
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что Александр Кокорин будет участвовать в сокращении зарплаты наравне с другими игроками клуба.
Фото: РИА Новости
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