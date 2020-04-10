Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая. Игроки "Зенита" тренируются в домашних условиях.
"Новой информации [о сроках возвращения к тренировкам на базе] не появлялось и не может появиться до тех пор, пока нерабочий режим не будет снят и не будут сняты ограничения на тренировочный процесс. Если режим не будет снят раньше, команда не будет тренироваться на базе до 30 апреля". - цитирует Медведева ТАСС.
После 22 туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков.
Медведев рассказал, когда "Зенит" вернется к полноценным тренировкам
Футболисты "Зенита" вернутся к тренировкам не раньше мая. Об этом сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Фото: Коммерсантъ
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