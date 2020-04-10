"Годы в "Зените" я вспоминаю с удовольствием. Было одержано много важных побед. Удалось поиграть в одной команде с такими звездами, как Халк и Аксель Витцель. Но даже тогда мы не всегда становились чемпионами. Конкуренция в РПЛ достаточно высокая. Не сравнить с той же Грецией", - приводит слова Лодыгина пресс-служба тульского клуба.
Напомним, Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 по 2019 год. В феврале 2020 года 29-летний вратарь заключил соглашение с "Арсеналом". Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
После 22 туров "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
Лодыгин: годы в "Зените" вспоминаю с удовольствием
Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями выступления за питерский "Зенит".
Фото: ФК "Арсенал"
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