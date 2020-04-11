"Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше тут нечего комментировать", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Напомним, из-за паузы в чемпионате России руководство "Локомотива" сократило зарплаты игрокам на 40%. В своем инстаграме перуанский футболист призвал клуб "не трогать его деньги".
В нынешнем сезоне Фарфан не принял участия ни в одном матче.
Председатель совета директоров "Локо" отреагировал на слова Фарфана о понижении зарплаты
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о том, что нападающий команды Джефферсон Фарфан остался недоволен понижением зарплаты.
Фото: globallookpress.com
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