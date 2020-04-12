Ндомбеле может уйти из "Тоттенхэма" спустя год после перехода

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле задумывается о смене команды.

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Об этом сообщает L’?quipe.



По версии источника, 23-летнего футболиста беспокоят непростые отношения с наставником "шпор" Жозе Моуриньо и, если ситуация не изменится, он готов сменить клуб. Интерес к услугам француза проявляет "Барселона".



23-летний Ндомбеле перешёл в "Тоттенхэм" из "Лиона" прошлым летом за 60 млн евро.