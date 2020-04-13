"Президент ЦСКА предлагал 50 тысяч долларов перед дерби со "Спартаком". Хусаинов - о самой большой взятке

Экс-арбитр Сергей Хусаинов рассказал о самой большой взятке, которую ему предлагали за время судейства.

Фото: Sportbox