- Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со "Спартаком" в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч.
В спорных ситуациях принимал решения в пользу "Спартака". Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0,— приводит слова Хусаинова Бизнес Online.
Сергей Хусаинов завершил судейскую карьеру в 1999 году. В высшей лиге чемпионата СССР принял участие в 74 матчах, в РПЛ - обслужил 183 игры. Также Хусаинов в прошлом является футболистом.
"Президент ЦСКА предлагал 50 тысяч долларов перед дерби со "Спартаком". Хусаинов - о самой большой взятке
Экс-арбитр Сергей Хусаинов рассказал о самой большой взятке, которую ему предлагали за время судейства.
Фото: Sportbox
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