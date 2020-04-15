Будянский: Миранчуки мне нравятся. Магкеев — уверенный, красавчик

Экс-футболист Виктор Будянский рассказал о любимых игроках в "Локомотиве".
Источник: getty images
— Миранчуки мне нравятся. Я еще смотрел игру "Локомотива", там был такой высокий… Он играл в полузащите опорного и защите… как его зовут… Станислав Магкеев. Ему 21 год. Он мне очень понравился. Уверенный. В центре полузащиты. Мало ошибается. Красавчик! Позвонил отцу и говорю: "Интересный игрок!" "Локомотив" — молодцы! Они постоянно молодых игроков подбирают, — рассказал экс-полузащитник в интервью Анвару Ибрагимову.

36-летний Будянский закончил карьеру игрока в 2009 году в "Химках". До этого он выступал лишь в итальянских клубах, таких как "Ювентус", "Реджина", "Авеллино", "Асколи", "Удинезе", "Лечче".

24-летний Алексей Миранчук в 19 матчах чемпионата России нынешнего сезона забил пять голов и отдал пять голевых передач.

24-летний Антон Миранчук в 10 матчах РПЛ забил два гола и отдал голевую передачу.

21-летний Магкеев в двух матчах за "Локомотив" не отметился результативными действиями.


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Теги: Локомотив Будянский Магкеев Миранчук Ан. Миранчук Ал.
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