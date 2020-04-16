— Я соблюдаю все меры самоизоляции. Максимум, что я могу себе позволить, — сходить в продуктовый магазин. Слава богу, у меня семья большая — нужны продукты.
Сейчас и с доставкой очень все напряжно, поэтому только продуктовый магазин, а так постоянно дома с семьей. Я в Подмосковье живу. Свежий воздух есть. Все прекрасно. Больше времени провожу с детьми, с супругой, — цитирует футболиста пресс-служба "Динамо".
30-летний Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиги и забил два гола. Москвичи после 22-х туров идут на шестом месте с 30 очками.
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки 3 448 человек был поставлен диагноз "коронавирус". Всего в России 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Панченко: максимум, что я могу себе позволить, — сходить в продуктовый магазин
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время карантина.
Фото: ФК "Динамо"
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