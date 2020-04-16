- Кто победит — Кикнадзе или Сёмин? Думаю, что сейчас победит Кикнадзе. Могут ли они остаться оба? Допускаю, что они оба уйдут. Вместе они точно не останутся. Очень сильно они побили посуду друг другу: там не одна чашка разбита, а целый сервиз, — сказал агент в эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.
Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе заявил, что "у него с Сёминым разные точки зрения на развитие команды". Напомним, что контракт наставника с железнодорожниками рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: главу РЖД рассердили слова Семина о зарплатах футболистов. Тренера могут уволить в конце сезона
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
"Кто победит — Кикнадзе или Сёмин? Думаю, что сейчас победит Кикнадзе". Гурцкая - о конфликте в "Локомотиве"
Агент Тимур Гурцкая высказал мнение о конфликте наставника московского "Локомотива" Юрия Сёмина с гендиректором клуба Василием Кикнадзе.
Фото: СЭ
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