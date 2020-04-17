"Для России снижение цен — это точно неплохо. Безусловно, рынок был перегрет, возникали космические суммы, например, в английских клубах. Естественно, за ними никак нельзя угнаться.
Думаю, лучшие российские игроки поедут за рубеж, но команды не получат за них тех денег, которые они планировали выручить. Другое дело, появится возможность выхода на европейский рынок. К нам будут больше присматриваться, а мы задумаемся над тем, чтобы лучше готовить молодых игроков", — цитирует Широкова "Матч ТВ".
В настоящий момент наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий ближайших преследователей на 9 баллов.
По актуальным данным в России общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 32 000 человек. 273 человека погибло.
Все ведущие европейские первенства также находятся на паузе, в футбол продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.
Широков: после кризиса лучшие российские игроки поедут за рубеж
Экс-футболист сборной России Роман Широков порассуждал, как пандемия коронавируса повлияет на отечественный футбол.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!