Широков: после кризиса лучшие российские игроки поедут за рубеж

Экс-футболист сборной России Роман Широков порассуждал, как пандемия коронавируса повлияет на отечественный футбол.
Фото: РИА Новости
"Для России снижение цен — это точно неплохо. Безусловно, рынок был перегрет, возникали космические суммы, например, в английских клубах. Естественно, за ними никак нельзя угнаться.

Думаю, лучшие российские игроки поедут за рубеж, но команды не получат за них тех денег, которые они планировали выручить. Другое дело, появится возможность выхода на европейский рынок. К нам будут больше присматриваться, а мы задумаемся над тем, чтобы лучше готовить молодых игроков", — цитирует Широкова "Матч ТВ".

В настоящий момент наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий ближайших преследователей на 9 баллов.

По актуальным данным в России общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 32 000 человек. 273 человека погибло.

Все ведущие европейские первенства также находятся на паузе, в футбол продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Широков Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"После смерти отца чувствовал, что брошу всё". Маммана признался, что у него были мысли о самоубийстве
В американской лиге могут вполовину сократить зарплаты игрокам
Созин: если один человек заболел, теперь что, пандемия?! Пандемия — это когда девять миллионов умирает 3
Бышовец: хочу, чтобы потери игроков при сокращении зарплат носили адресный характер: чтобы эти деньги пошли на благотворительность 1
Бышовец: продолжение чемпионата носило бы более объективный характер в отношении расстановки команд
"Он пришел ярко, но быстро пропал". Самедов - о Шюррле
"Научиться завязывать галстук". Клопп рассказал о планах на следующую неделю
Мостовой: для Шюррле это не провал — пожил, Москву посмотрел
Юран: смысл приезда Шюррле я не понимал изначально 3
"Для "Спартака" он ничего не сделал". Павлюченко - о решении красно-белых не выкупать Шюррле 2
Ефремов: переход Шюррле был ошибкой для "Спартака"? Почему?! Нет 3
АПЛ сообщила о намерении доиграть сезон 1
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать 3
Слуцкий - о Думбия: статистически он не должен был быть даже любителем 6
Широков: после кризиса лучшие российские игроки поедут за рубеж 4
Невзоров: Соловьёв — гадина холодная, а Уткин - народный герой 30
Ледяхов - о коронавирусе: хорошо, что в России приняли меры, в Испании же ждали до последнего 1
Широков: если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там сказали бы: "Без слез не взглянешь"
Мостовой: поступок Федуна можно оценить только со знаком плюс. Надеюсь, он запустит такой модный челлендж
Карпин сообщил, что у него будут еще попытки завести сына 4
РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и "Динамо" 1
Бышовец: путь Уткина комментатора в блогера – это деградация 8
Тренер "Сельты": Смолов поступил плохо, покинув Испанию. Мы требовали от него остаться 5
Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом 20
Канчельскис: на месте Чалова я бы рискнул и перешёл в "Кристал Пэлас". В свое время мой риск оправдался 1
Бышовец: Евсеев не здоровается со мной? После "Локо" мы ни разу с ним не встречались
Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой (фото) 2
Бенатия: Роналду - номер один как человек и как футболист 1
Источник: футболистам "Зенита" могут вернуть часть денег за чемпионство, в "Локо" - за попадание в ЛЧ 2
Агент Мельгарехо: информация об уходе Лоренсо из "Спартака" не соответствует действительности 2
Все новости