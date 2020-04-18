Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в "Лацио".
Источник: Мендеш предложил услуги Дзюбы "Лацио"
- С Дзюбой нормальные отношения. Просто раньше находились почти 24 часа вместе. А теперь судьба раскинула.
По поводу Дзюбы мне непонятно, что сейчас пишут. Зачем ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый, поэтому ему нужно почивать на лаврах здесь, - заявил Кокорин в ходе интервью с Арустамяном в инстаграме.
В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов в рамках 21-го матча РПЛ и сделал десять ассистов. "Зенит" после 22-х туров лидирует с отрывом в девять очков.
"Зачем ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый". Кокорин - о Дзюбе
Форвард "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал информацию об интересе зарубежных клубов к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.
Фото: Rusfootball.info
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