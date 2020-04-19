"Как отреагирую, если поступит предложение от ЦСКА? У меня нет никакой предвзятости, но душа к ЦСКА не лежит. Я с ними в разных командах много конкурировал. Не вижу себя в ЦСКА. По стилю это совсем не то, не мое", — сказал Кокорин в эфире Instagram с Нобелем Арустамяном.
Александр Кокорин вторую часть сезона 2019/2020 проводит на правах аренды в "Сочи". В четырех матчах за "южан" в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Летом у 29-летнего нападающего заканчивается контракт с "Зенитом" и он станет свободным агентом.
По информации в СМИ, "Сочи" желает сохранить Кокорина у себя в составе, также была информация о предварительной договоренности Кокорина с "Локомотивом".
Кокорин: не вижу себя в ЦСКА. По стилю это не моё
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи" ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
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