Кокорин: не вижу себя в ЦСКА. По стилю это не моё

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи" ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
"Как отреагирую, если поступит предложение от ЦСКА? У меня нет никакой предвзятости, но душа к ЦСКА не лежит. Я с ними в разных командах много конкурировал. Не вижу себя в ЦСКА. По стилю это совсем не то, не мое", — сказал Кокорин в эфире Instagram с Нобелем Арустамяном.

Александр Кокорин вторую часть сезона 2019/2020 проводит на правах аренды в "Сочи". В четырех матчах за "южан" в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Летом у 29-летнего нападающего заканчивается контракт с "Зенитом" и он станет свободным агентом.

По информации в СМИ, "Сочи" желает сохранить Кокорина у себя в составе, также была информация о предварительной договоренности Кокорина с "Локомотивом".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Сочи Зенит ЦСКА Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мадридский "Реал" не станет продлевать контракт с Зиданом 1
"Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?" Президент "Нанта" - о коронавирусе 2
Защитник "Арсенала": чемпионат Белоруссии во время пандемии - не очень хорошая идея
Геркус: клубам придется доигрывать РПЛ, чтобы получать деньги от региональных спонсоров
Кокорин: в России только два агента, которые могут сделать переход в Европу
Каррера: не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в "Спартак"
Кокорин: не вижу себя в ЦСКА. По стилю это не моё 4
Газизов подтвердил интерес "Удинезе" к Фомину
Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон
Ребров: это стереотип, что фанаты "Спартака" - отморозки
Представитель "Тоттенхэма" оценил возможность перехода Дзюбы 2
Евсеев: дуэль с Гиггзом была самой памятной в футболе
Каррера: Тедеско может проделать отличную работу. "Спартаку" нужно время
Каррера назвал свой самый памятный матч в "Спартаке" 2
"Спартаковцы" Тедеско, Жиго, Крал и Тил улетели из России на частном самолете с помощью Шюррле 7
"Ростов" провёл благотворительную акцию вместе с болельщиками (видео)
Крыховяк рассказал, что в детстве перепутал водку с водой
РПЛ ответила на вопросы о доигровке сезона
"Динамо" Брест расторгнет контракт с Хачериди, который попытался ударить судью 1
"Знаешь, Крыха, ты был прав". Крыховяк рассказал о беседе с Семиным после матча с "Зенитом"
"Монако" хочет подписать Мертенса и готов платить ему 8 млн евро в год
Полузащитник "Уфы" Фомин может перейти в "Удинезе"
Футболистам "Уханя" спустя три месяца разрешили вернуться в город 1
"Севилья" заинтересовалась нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном 1
Зидан может сменить Сарри в "Ювентусе"
Касорла может перебраться в Северную Америку
Агент Шюррле: Андре хочет быть рядом с семьей 2
Плетикоса: до сих пор думаю, что Каррера заслужил остаться в "Спартаке" 4
"Арсенал" хочет приобрести форварда "Валенсии" Морено
"Челси" заинтересован в подписании нападающего "Фрайбурга"
Все новости