Россия на 19-м месте в мире по экспорту футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) показал данные по количеству футболистов, уехавших играть за пределы родины в 2019 году.

Фото: РБК Спорт

Основной поток уехавших в другие страны игроков пришелся на Бразилию - 1600 человек, из которых 74,6% активны в лигах высшего дивизиона. На втором месте списка Франция, ее покинуло 1027 игроков, из них активны 74,0%. "Бронзу" рейтинга взяла Аргентина, страну покинуло 972 футболиста, 75,5% из них активны в лигах высшего дивизиона.



Всего 186 национальных ассоциаций имели хотя бы одного игрока, включённого в список. В Африке главным экспортером в 2019 году выступила Нигерия - уехало 399 игроков. В Азии лидерство взяла Япония - 161 человек.



Россия расположилась на 19-й строчке рейтинга. Из нашей страны за предыдущий год в других лигах мира выступали 230 футболистов.