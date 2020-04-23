Медведев: досрочные выплаты от УЕФА - хорошая помощь для "Зенита"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА досрочно выплатить клубам за участие игроков в национальных командах.
Фото: Коммерсантъ
"Это хорошая помощь для нас. УЕФА учитывает сложную ситуацию, когда нет доходов от проведения игр. Я считаю, что это очень правильное и благородное решение.

Сейчас сделают расчеты. У нас как правило много игроков уезжают, и не только в сборную России. В данном случае будут выплаты УЕФА за Лигу наций и отборочный турнир на чемпионат Европы", — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что вчера в УЕФА было принято решение об объёмах выплат клубам, игроки которых сыграли в квалификации Евро-2020.

УЕФА заплатит клубам, чьи игроки приняли участие в отборе на Евро, 70 миллионов

"Зенит" после 22-х туров лидирует в турнирной таблице РПЛ с девятиочковым отрывом.

В настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. В Европе продолжают играть в футбол только в Высшей лиге Белоруссии.


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Теги: Медведев УЕФА Зенит
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