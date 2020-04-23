Отпускавшие игроков на отборочные матчи Евро-2020 и Лиги наций клубы получат 70 млн евро. 130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020.
Также 50 миллионов евро отправятся клубам, которые предоставили игроков для 39 сборных, не участвующих в стыковых матчах Евро-2020. Участники стыков получат 17,7 млн, сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что выплаты будут совершены заранее, чтобы поддержать клубы в непростой финансовый период.
Напомним, что Евро был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса.
В мире на данный момент уже больше двух с половиной миллионой заражений болезнью.
УЕФА заплатит клубам, чьи игроки приняли участие в отборе на Евро, 70 миллионов
Европейский футбольный союз принял решение об объёмах выплат клубам, игроки которых сыграли в квалификации Евро-2020.
Фото: UEFA
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!