Сычев: из-за коронавируса кардинально ничего не поменялось, мир не рухнул

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Дмитрий Сычев рассказал, изменилась ли его жизнь из-за пандемии коронавируса.
© EPA/VIRGINIE LEFOUR
"Нет, кардинально ничего не поменялось, мир не рухнул. Да, после завершения пандемии произойдет корректировка жизни в целом. Но я стараюсь сохранить позитивный настрой и мышление. Нужно быть готовым к любым изменениям, подстраиваться под реалии, иначе ты не будешь двигаться в интересном для тебя направлении. Для этого нужны силы, это непросто, особенно, если сидишь на диване. Но ты сам себе хозяин. У меня есть желание постигать новое, и я точно не хочу стоять на месте. Есть много планов, которые буду стараться реализовывать", - приводит слова Сычева RT на русском.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России были приостановлен до 31 мая. Другие европейские лиги приостановлены на определенный срок.

На сегодняшний день известно, что число заразившихся коронавирусом превысило 2,7 млн человек. Более 191 тыс. человек скончались, а более 751 тысяч - выздоровели.


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Теги: Сычев Коронавирус
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