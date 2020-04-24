Сегодня стало известно, что блогер Евгений Савин перечислил 500 тысяч рублей на лечение девочки с редким генетическим заболеванием. У Арнелле Персаевой диагностировали спинную мышечную атрофию.
"Есть желание перевести деньги на больницу. Стараюсь помогать тем, кто нуждается в помощи. Не могу же я выйти на улицу и говорить всем, что помогу.
Как часто просят в долг? Могу показал скрины директа - там всем нужно помочь.
Слышал про историю с Персаевой и ребята в "Сочи" тоже думали об этом. Все, что от нас зависит - мы поможем. Знаю, что были случаи, когда один-два очень обеспеченных человека просто закрывали такие вопросы, даже инкогнито. Может, нас посмотрят все мои начальники — в "Динамо", "Анжи", Сулейман Керимов, Борис Ротенберг, может, они сделают добрый жест", - сказал Кокорина на ютуб-канале Савина "КраСава".
Кокорин - о девочке с редким заболеванием: может, нас посмотрят все мои начальники и сделают добрый жест
Форвард "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал о благотворительности.
РИА Новости
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