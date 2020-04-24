— Разумеется. И по составу, и по заменам, и по тактике — когда после невероятного энергозатратного прессинга в первом тайме на второй команде не хватает сил. Но доверие к тренеру все равно сохраняется. Надо пережить кризисный сезон, оставаясь трезвым и спокойным. Что как раз свойственно Гинеру. Хотя он не флегматик.
Бывает резким, взрывным — господин Егоров, теперь уже экс-руководитель судейского корпуса, не даст соврать. Когда же решается судьба тренера, Гинер всегда ведет себя взвешенно и хладнокровно. Поэтому, думаю, Гончаренко дадут время, чтобы выправить ситуацию. Конечно, при игре, которую ЦСКА демонстрировал весной, говорить, что мы претендуем на попадание в Лигу чемпионов — паранойя и безумие. Так и пятое место может ускользнуть. Но если команда будет прибавлять, то и с нынешним составом реально зацепиться за медали, — рассказал Грушевский в интервью "СЭ".
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Клуб под его руководством выигрывал Суперкубок России, а также дважды финишировал вторым в чемпионате. Ранее специалист тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
В нынешнем сезоне ЦСКА идёт на пятом месте турнирной таблицы с 36 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 14 очков.
Грушевский — о Гончаренко: вопросы есть. Но доверие к тренеру все равно сохраняется
Пародист, а также фанат московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, есть ли у него вопросы к главному тренеру "армейцев" Виктору Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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