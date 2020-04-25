Сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью футболиста "Локомотива".
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью футболиста "Локомотива"
"Это стандартная процедура, которую сейчас проводит УВД по ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы). На данный момент никаких запросов в клуб от полиции не было. Однако если подобный запрос последует, то, безусловно, клуб окажет необходимое содействие", — приводит слова Брейдо ТАСС.
Футболист фарм-клуба "Локомотива"" Иннокентий Самохвалов погиб 20 апреля. Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался.
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В "Локомотиве" сообщили, что в клуб не обращалась полиция по поводу смерти Самохвалова
Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, что в клуб не поступало обращений от полиции по поводу смерти Иннокентий Самохвалова.
Фото: ФК "Локомотив"
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