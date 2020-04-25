В "Локомотиве" сообщили, что в клуб не обращалась полиция по поводу смерти Самохвалова

Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, что в клуб не поступало обращений от полиции по поводу смерти Иннокентий Самохвалова.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью футболиста "Локомотива".

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью футболиста "Локомотива"

"Это стандартная процедура, которую сейчас проводит УВД по ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы). На данный момент никаких запросов в клуб от полиции не было. Однако если подобный запрос последует, то, безусловно, клуб окажет необходимое содействие", — приводит слова Брейдо ТАСС.

Футболист фарм-клуба "Локомотива"" Иннокентий Самохвалов погиб 20 апреля. Игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался.

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Теги: Самохвалов Локомотив Казанка
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