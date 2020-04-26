Как утверждает футболист, участие в потенциальном переходе принимал вор в законе Аслан Усоян, известный под прозвищем Дед Хасан.
- Говорят, что я был знаком с Япончиком? Лично с ним я знаком не был. С Дедом Хасаном — да. Мы виделись один раз. Случилась одна футбольная тема. Были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА. И вот люди решали вопрос.
Был ли я под основой в "Спартаке"? По-моему, нет. Но интерес ЦСКА присутствовал. Говорили, что есть возможность. Но меня на тот момент всё устраивало в "Спартаке".
Мы еще тогда после какого-то турнира приехали за 1992 год. Я забил 4 или 5. Дед Хасан очень обрадовался. И тогда, чтобы решить спор, позвал меня и спросил, чего я сам хочу. Я сказал, что играть за "Спартак". После этого тема с ЦСКА и давлением закрылась моментально, - приводит слова Козлова Чемпионат.
27-летний Александр Козлов — воспитанник "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2010 по 2016. Сейчас нападающий выступает в Армении за ереванский "Арарат". Также Козлов успел поиграть за "Химки", "Факел", "Тосно".
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Экс-игрок "Спартака" Козлов: были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА, мне помог решить вопрос Дед Хасан
Фото: СЭ
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